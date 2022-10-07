Больше всего стартапов-единорогов в США и Китае, самый дорогой - TikTok, а самый быстрорастущий – SpaceX

Созданный для просмотра коротких видео Тик-ток теперь стоит сотни миллиардов долларов

Не часто начатый фактически с нуля бизнес в отрасли, считающейся рискованной для традиционных предпринимателей, оборачивается успехом. Поэтому компании, которым это все-таки удается, доведя свою стоимость до $1 млрд называют единорогами, тем самым подчеркивая эту редкость.

Так, наверно мало кто мог представить, что вышедший в 2016 году сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, созданный пекинской компанией ByteDance, станет к первому полугодию 2022 года самым дорогим стартапом в мире.

Об этом и 9 других фактах о стартапах-единорогах на своей странице в Facebook сообщил украинский бизнесмен Евгений Черняк.

Факт №1

Почти половина компаний-единорогов стоимостью в $1 млрд находятся в США. Китай на 2-м месте и Индия занимает 3-е место;

Факт №2

В РФ, Польше, Египте, Саудовской Аравии нет ни одного подобного стартапа-единорога. При этом они есть у Сейшельских островов, Эквадора и Исландии.

Факт №3

Самый дорогой "единорог" — ТикТок. Летом 2021 года его капитализация превышала $400 млрд, правда теперь упала. Сильнее всех за год – на 25%, вырос SpaсeX Илона Маска, а сам Илон Маск — лучший создатель "единорогов" всех времен. Его компании-единороги: Tesla, OpenAI, NotBoring, SpaceX и другие

Факт №4

Самые быстрорастущие сегменты для создания стартапов-единорогов — страхование, строительство и электросамокаты. Сильнее всего упали сферы рекламы, медиа, логистики и бизнес-модель "купи сейчас, плати потом".

Факт№5

Города, где делается большинство единорогов — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Пекин и Шанхай.

Факт №6

Toп-3 сегмента для компаний-единорогов — финтех, e-commerce (электронная коммерция) и B2B SaaS (сервисы для бизнеса).

Факт №7

Top-3 фонда – Sequoia (инвестиционный фонд созданный в 1972 году инвестировавший, к примеру, в Youtube, Instagram и прочие стартапы), SoftBank (японская компания, специализирующаяся на сфере телекоммуникаций), Tiger (еще один инвестфонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы).

Факт №8

Средний возраст "единорога" от даты основания — 8 лет.

Факт №9

После 2020-го года больше всего единорогов было создано в области блокчейн-технологий, то есть связанных с криптовалютами.

Факт №10

Основателям единорогов в среднем 44 года (основали в среднем в 36 лет). При этом в среднем два сооснователя. Треть основателей уже имело опыт продаж предыдущего стартапа. Образование у большинства в области компьютерных наук. Основатели в основном знакомились на предыдущем месте работы.

В Украине также есть свои стартапы, правда с уникальной военной спецификой.