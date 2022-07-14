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Торт с фотографией мертвого оккупанта: стартап киевских кондитеров вызвал истерику у россиян (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Значительную сумму денег за вырученные сладости изготовители передают на нужны ВСУ Новость обновлена 14 июля 2022, 07:50
Значительную сумму денег за вырученные сладости изготовители передают на нужны ВСУ

Российские пропагандисты и обычные люди с Z-мозгами буквально захлебываются ненавистью

Необычный подход к популяризации своих кондитерских изделий придумала одна из киевских компаний — они предлагают желающим приобрести торт с фотографией "демилитаризированного" в Украине российского оккупанта. Выбор "субъектов" — огромный, как и выбор начинки для сладкой выпечки. Ожидаемо, что неординарную идею слабо заценили граждане россии и зазомбированные пропагандой жители ОРДЛО. Большинство из них не понимает, как можно проявлять такое "зверство", при этом подобные идеи почему-то не приходят им в голову при чтении новостей о разбитых украинских городах.

Изготовлением и продвижением подобных тортов занимаются киевские кондитеры в Instagram-аккаунте russiantort200. На данный момент страница закрыта для просмотра и доступна будет только после рассмотрения вашей заявки на подписку модераторами аккаунта.

Такие меры предосторожности были приняты после наплыва недовольных россиян, массово жалующихся на производство весьма необычных сладостей.

Торты russiantort200
Страница кондитеров в Instagram

Стоимость тортика с лицом оккупанта, к сожалению, "Телеграфу" выяснить не удалось. Однако в сети уже в свободном доступе гуляет множество фотографий вариантов выпечки — заказать кондитерское изделие можно с оккупантом любого "звания". Главное условие — чтобы он уже был ликвидирован бравыми бойцами ВСУ.

Торты russiantort200
Торты russiantort200
Торты russiantort200
Торты russiantort200

К слову, часть денег от продажи тортов изготовители передают на нужды украинской армии. Только за неделю им удалось собрать 11 тысяч гривен с реализации своей продукции, что означает весьма высокий спрос на подобные сладости.

Торты russiantort200
Торты russiantort200
Торты russiantort200

Россияне же исходят злобой и желчью, рассуждая о бесчеловечности украинцев так, будто бы это не их армия с разрешения диктатора путина пришла воевать на территорию чужого суверенного государства.

Впрочем, среди комментариев в русских пабликах можно заметить и украинцев, которые откровенно потешаются над реакцией россиян.

Стоит отметить, что украинцы с самого начала войны пытаются весьма неординарно подходить к вопросу выживания в это нелегкое время. Печь торты умеют далеко не все, но вот шутить и делать мемы — дело куда проще. "Телеграф" уже делал несколько красочных подборок мемов — о приходе оккупантов на украинскую землю, о параде на 9 мая в Москве, который почему-то прошел без сворованных украинских стиралок, и даже просто о том, как украинцы с юмором воспринимают даже военные действия.

Теги:
#Россия #Торт #Война #Армия РФ #Оккупанты