Торт с фотографией мертвого оккупанта: стартап киевских кондитеров вызвал истерику у россиян (фото)

Российские пропагандисты и обычные люди с Z-мозгами буквально захлебываются ненавистью

Необычный подход к популяризации своих кондитерских изделий придумала одна из киевских компаний — они предлагают желающим приобрести торт с фотографией "демилитаризированного" в Украине российского оккупанта. Выбор "субъектов" — огромный, как и выбор начинки для сладкой выпечки. Ожидаемо, что неординарную идею слабо заценили граждане россии и зазомбированные пропагандой жители ОРДЛО. Большинство из них не понимает, как можно проявлять такое "зверство", при этом подобные идеи почему-то не приходят им в голову при чтении новостей о разбитых украинских городах.

Изготовлением и продвижением подобных тортов занимаются киевские кондитеры в Instagram-аккаунте russiantort200. На данный момент страница закрыта для просмотра и доступна будет только после рассмотрения вашей заявки на подписку модераторами аккаунта.

Такие меры предосторожности были приняты после наплыва недовольных россиян, массово жалующихся на производство весьма необычных сладостей.

Страница кондитеров в Instagram

Стоимость тортика с лицом оккупанта, к сожалению, "Телеграфу" выяснить не удалось. Однако в сети уже в свободном доступе гуляет множество фотографий вариантов выпечки — заказать кондитерское изделие можно с оккупантом любого "звания". Главное условие — чтобы он уже был ликвидирован бравыми бойцами ВСУ.

К слову, часть денег от продажи тортов изготовители передают на нужды украинской армии. Только за неделю им удалось собрать 11 тысяч гривен с реализации своей продукции, что означает весьма высокий спрос на подобные сладости.

Россияне же исходят злобой и желчью, рассуждая о бесчеловечности украинцев так, будто бы это не их армия с разрешения диктатора путина пришла воевать на территорию чужого суверенного государства.

Впрочем, среди комментариев в русских пабликах можно заметить и украинцев, которые откровенно потешаются над реакцией россиян.

Стоит отметить, что украинцы с самого начала войны пытаются весьма неординарно подходить к вопросу выживания в это нелегкое время. Печь торты умеют далеко не все, но вот шутить и делать мемы — дело куда проще. "Телеграф" уже делал несколько красочных подборок мемов — о приходе оккупантов на украинскую землю, о параде на 9 мая в Москве, который почему-то прошел без сворованных украинских стиралок, и даже просто о том, как украинцы с юмором воспринимают даже военные действия.