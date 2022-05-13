Мусорные пакеты без ручек теперь называются русские: лучшие приколы и мемы на злобу дня
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После того как президент россии, кровавый диктатор владимир путин, решил пойти войной на мирную Украину, на защиту своей родины стал каждый украинец. И пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от влияния негатива.
И пока российский диктатор продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.