Мусорные пакеты без ручек теперь называются русские: лучшие приколы и мемы на злобу дня

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

После того как президент россии, кровавый диктатор владимир путин, решил пойти войной на мирную Украину, на защиту своей родины стал каждый украинец. И пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от влияния негатива.

И пока российский диктатор продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.