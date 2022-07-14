"Такого не было за 8 лет войны": спикер InformNapalm поделился важной информацией насчет ОРДЛО

Жители ОРДЛО проявляют себя наиболее активно

Коллаборанты на неподконтрольных территориях Украины активизировали усилия по попыткам заслужить "индульгенцию" и начали активно сливать данные о позициях россиян.

Как сообщил в интервью "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук, украинские военные, разведчики и агентура уже активно работают по тылам противника.

Кроме того, он отметил, что активно начали работать коллаборанты, чтобы получить прощение от ВСУ. Особенно ярко это проявляется на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. При этом, Макарук говорит, что они понимают, что им "крышка", а потому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными.

"Сами дают нам информацию – только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", — сказал он.

Макарук также обратился к людям "на той стороне", отметив, что о способах связаться с InformNapalm и "Миротворец" они знают, а потому призвал их продолжать предоставлять информацию.

"А там посмотрим, достаточно ли вы наработали для прощения", — добавил он.

Больше о том, что происходит на оккупированных территориях, читайте в материале "Телеграф": Спикер InformNapalm Макарук: О ракетном копье, переговорах и том, почему так активно взрываются вражеские склады