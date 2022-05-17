Чтобы не плакать, мы смеялись: порция новых приколов и мемов о войне и оккупантах

Даже во время войны украинцы поднимают боевой дух с помощью юмора

Украина не один месяц как воюет с россией — 24 февраля она ворвалась на нашу территорию и с тех пор продолжает удобрять собой украинский чернозем. Создание и распространение шуток и мемов по поводу войны в Украине обеспечивает психологическую поддержку украинцев.

"Телеграф" собрал в этом материале популярные мемы о войне, силе ВСУ, россиянах, ленд-лизе, которыми можно делиться со своим близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

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