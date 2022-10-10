Курс долара зростатиме – експерт розповів, як і чому

Курс долара зростатиме

Курс готівкового долара поки що відносно стабільний, але цей період, на думку експертів, триватиме недовго.

Так, як пише на своїй сторінці у Facebook економічний експерт Олексій Кущ, раніше гривня була циклічною валютою – так улітку вона зміцнювалася, а восени девальвувала. Пік знецінення гривні припадав на зиму на початку січня, але тепер ця сезонність практично стерта.

"Сьогодні курс залежить від кількох базових факторів і найважливіший із них — динаміка міжнародної допомоги, тобто кількість валюти, яка входить на рахунки Нацбанку. Тепер із цим стабільно. Пакет фінансування на найближчі два-три місяці сформовано", – наголошує експерт.

Куди неприємнішим чинником для стабільності гривні є війна, через яку, наприклад, країна втрачає надходження від агроекспорту, а наступного року буде засіяно максимум 50% посівних площ.

До того ж, у всьому світі очікується найбільша економічна рецесія, тобто падіння економік, від якої капітали рятуються в США, тобто курси всіх основних світових валют будуть падати в порівнянні з доларом.

"Гривня девальвуватиме у будь-якому разі, навіть якби не було війни, але цей чинник її прискорює, а фінансова допомога — гальмує", — наголошує експерт.

Як повідомляв раніше Олексій Кущ, найімовірніше курс долара у жовтні становитиме 42-45 гривень.