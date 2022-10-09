Курс долара: експерт сказав, чи дорожчатиме валюта і у що має сенс вкладатися

Експерт розповів у яку валюту краще вкладатися

Курс долара в жовтні зростатиме, оскільки ситуація в економіці інших країн набагато гірша, ніж у США та їхня валюта девальвуватиме порівняно з доларом. Тим більше, що динаміка нарощування відсоткових ставок у США значно вища, ніж в інших країнах і всі намагатимуться вкластися саме в її валюту.

Це, на думку економічного експерта Олексія Куща, висловленого ним на своїй сторінці у Facebook, означає девальвацію гривні, капітали з якої "витікають" у долари. Крім того, по українській валюті б’є ще й фактор війни, відтік грошей до Європи на утримання українських біженців та енергетичний шок.

Щоправда, нашій країні серйозно допомагає міжнародна фінансова допомога та можливість отримати її від Америки та від Євросоюзу.

Все це, за словами експерта, веде до того, що ослаблення гривні буде не різким та лавиноподібним, а поступовим. Наприклад, 50 грн за долар у жовтні ми явно не побачимо, а ось 42-45 гривень — цілком імовірно.

Втім, можна вкласти частину вільних грошей і в євро, хоча на відновлення його курсу доведеться чекати як мінімум 3-4 роки, підкреслює Олексій Кущ.

Як вважають у НБУ, підтримувати стабільність курсу гривні допомагають міжнародна фінансова допомога та надходження від українських заробітчан.