Курс доллара: эксперт сказал, будет ли дорожать валюта и во что имеет смысл вкладываться

Эксперт рассказал в какую валюту лучше вкладываться

Курс доллара в октябре будет расти, поскольку ситуация в экономике других стран гораздо хуже, чем в США и их валюта будет девальвировать в сравнении с баксом. Тем более что динамика наращивания процентных ставок в США значительно выше, чем в других странах и все будут стараться вкладываться именно в ее валюту.

Это, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, высказанному им на своей странице в Facebook, означает девальвацию гривны, капиталы из которой "утекают" в доллары. Кроме того, по украинской валюте бьет еще и фактор войны, отток денег в Европу на содержание украинских беженцев и энергетический шок.

Правда, нашей стране серьезно помогает международная финансовая помощь и возможность получить ее от Америки и от Евросоюза.

Все это, по словам эксперта, ведет к тому, что ослабление гривны будет не резким и лавинообразным, а постепенным. К примеру, 50 грн за доллар в октябре мы явно не увидим, а вот 42-45 гривен — вполне вероятно.

Впрочем, можно вложить часть свободных денег и в евро, хотя восстановления его курса придется ждать как минимум 3-4 года, подчеркивает Алексей Кущ.

Как считают в НБУ, поддерживать стабильность курса гривне помогают международная финансовая помощь и поступления от украинских заробитчан.