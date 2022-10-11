Доллар укрепляется: как реагирует валютный рынок на последние новости

Курс почти не будет меняться

На фоне постоянного изменения ситуации в информационном пространстве Украины изменяются и прогнозы по состоянию доллара и евро на валютном рынке. Несмотря на то, что по стране нанесли массированные ракетные обстрелы в понедельник, 10 октября, и новости могут меняться каждый час, Федеральная резервная система не планирует менять курс американского доллара, поэтому ничего не будет ухудшать состояние валют.

Об этом сообщил преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан. По его словам, финансовую помощь от стран-партнеров Украина продолжит получать, даже несмотря на нестабильность экономической ситуации в мире. Он отмечает, что менять гривны на доллары стоит, особенно учитывая возможности, которые предлагают сегодня крупные банки, и в дальнейшем следует лишь "ждать, когда мир разберется с экономическими проблемами".

"Доллар, по всей вероятности, останется крепким, что хорошо для тех, кто держит сбережения в американской валюте, но плохо повлияет на доходы крупных международных компаний, зарабатывающих значительную часть доходов по всему миру в других валютах", — рассказал преподаватель.

Во вторник, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,46 грн/евро. Он снизился на 34 коп.

Курс доллара в банках Украины 11 октября

Курс евро в банках Украины 11 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что валютный рынок гораздо меньше теперь зависит от психологического фактора. Другие эксперты также высказались по поводу колебания курса.