Долар зміцнюється: як реагує валютний ринок на останні новини

Курс майже не буде змінюватися

На тлі постійної зміни ситуації в інформаційному просторі України змінюються і прогнози щодо стану долара і євро на валютному ринку. Незважаючи на те, що по країні завдали масованих ракетних обстрілів у понеділок, 10 жовтня, і новини можуть змінюватися кожну годину, Федеральна резервна система не планує змінювати курс американського долара, тож наразі нічого не буде сильно погіршувати стан валют.

Про це повідомив викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан. За його словами, фінансову допомогу від країн-партнерів Україна продовжить отримувати, навіть попри нестабільність економічної ситуації у світі. Він зазначає, що міняти гривні на долари варто, особливо враховуючи можливості, що пропонують сьогодні великі банки і надалі слід лише "чекати, коли світ розбереться з економічними проблемами".

"Долар, дуже ймовірно, залишиться міцним, що добре для тих, хто тримає заощадження в американській валюті, але погано вплине на прибутки великих міжнародних компаній, які заробляють значну частину доходів по всьому світові в інших валютах", — розповів викладач.

У вівторок, 11 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Курс долара виріс на 0 коп.

Курс євро встановлений на рівні 35,46 грн за євро. Він знизився на 34 коп.

Курс долара в банках України 11 жовтня

Курс євро в банках України 11 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла, що валютний ринок значно менше тепер залежить від психологічного фактору. Інші експерти також висловилися щодо коливання курсу.