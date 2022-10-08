Нестабільний долар: експерти розповіли, що буде з курсом в Україні найближчим часом

У ситуації, що склалася, укріплення гривні є визначальним фактором для цін на валюту

Останнім часом ситуація на валютному ринку продовжує демонструвати нестабільність: долар то різко в ціні зростає, то поступово повзе донизу. Проте, навіть попри динаміку здешевшання, експерти наголошують, що говорити про зміцнення ціни на національну валюту та зменшення ціни на іноземну зарано.

Як розповіла директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, незважаючи на новини щодо так званих "референдумів" та оголошення часткової мобілізації в росії, на минулому тижні готівковий долар навпаки у ціні поступово просідав. Водночас, на думку експертки, відсутність реакції готівкового ринку на відповідні події, означає, що український ринок вже "відпрацював" це все на рівні очікувань ще під час минулої хвилі здорожчання валюти в країні.

За словами банкіра Анни Тігіпко, у вересні курс був нестабільний через низку сезонних чинників (аграрії купляли валюту яку конвертували у гривню), психологічних факторів типу часткової мобілізації та браку готівки, а також валютному туризму.

"Звичайно, це наша залежність від іноземної допомоги та проблематична робота на експорт. Адже експортери також не поспішають міняти валюту. Попри те, що компанії адаптуються і є зерновий коридор, логістика ускладнена і обсяги не ті. Проте, Національний банк, для розв'язання проблеми, провів сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро", — пояснила вона.

Ще один експерт Олег Пиндзин переконаний, що останнім часом, попри падіння та здорожчання цін на валюту, долар все одно рухається у коридорі від 41 до 42,5 гривні за долар. За словами економіста, це не можна називати падінням цін, скоріше за все це звичайне коливання. Також він додав, що попри несприятливі прогнози, на наступний рік у бюджеті все ж заклав середньорічну ціну на офіційний у 42 гривні, проте готівковий може бути значно дорожчим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансового експерта Данила Моніна, курс долара в Україні залежить від політики НБУ.