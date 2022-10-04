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Курс у жовтні від 42 до 45 гривень – експерт розповів, яким він буде та від чого залежить

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара зросте до 45 гривень
Курс долара зросте до 45 гривень

Курс залежатиме від стратегії обраної НБУ

У жовтні багато експертів передрікають курсу долара нестабільність, за якої він може як зрости, так і впасти.

Економічний експерт Данило Монін на своїй сторінці у соцмережах пояснив, від чого це може залежати.

Так, на його думку, якщо Національний банк отримає фінансову допомогу від МВФ ($1,3 млрд) та ЄС ($5 млрд) він може продовжити нинішню тактику продажу валютних резервів для підтримки курсу гривні.

Мінус цього сценарію, вважає експерт, у тому, що кількість валюти, що продається, постійно зростає в середньому на 150-200 мільйонів доларів на тиждень, і в жовтні дійде до $1 млрд. З урахуванням цього і всіх запасів у $23 млрд НБУ, який бажає зберегти запаси, може офіційно девальвувати гривню до 39-40 гривень за долар

Якщо ж НБУ продовжить продавати валюту, він може утримати гривню до долара дорожче, але тоді ризикує залишитись без запасів "на чорний день".

"У разі девальвації офіційного курсу до 39-40 на готівковому ринку курс може піднятися до 43-45 гривень за долар. З іншого боку, прихід фіндопомоги у розмірі 3-5 млрд доларів у жовтні дасть НБУ резерв, щоб продовжувати утримувати дисбаланс на ринку валюти і тоді очікується курс 42-43", — пояснює експерт варіанти.

Але загалом на думку Моніна, все ж таки вірогіднішим залишається девальвація гривні до 39-40 гривень і зростання курсу готівкового долара до 43-45 гривень.

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#Гривня #Долар #Курс долара #Данило Монін