Долар знову значно виросте? Економіст спрогнозував курс у жовтні

Можливим є як зростання курсу, так і падіння

У результаті постійних стрибків на ринку прогнозується, що американська валюта по відношенню до гривні може зрости ще на кілька гривень протягом місяця. І, хоча, за останні два дні долар на купівлю і продаж з 41,6-42 грн впав до 40,3-41,3 грн, така можливість все ж таки існує.

Про це повідомив економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV. Як зазначається, курс долара живе власним життям і після девальвації національної валюти він знову відірвався від безготівкового.

"У жовтні попит на готівкову валюту залишатиметься високим. Це може призвести до подальшої девальвації гривні в межах 43-45 грн за 1 долар", — прогнозує економіст.

Хмелевський, як і більшість експертів, також вважає, що валюта США в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну постійно коливається, так як різноманітні події потужно на неї впливають. Крім того, економіст не виключає, що в найближчий місяць можна очікувати не тільки зростання курсу, а й падіння. Він переконаний, що на різке зростання гривні можуть вплинути позитивні новини на війні та відмова російської федерації від подальшої ескалації у світі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько розповіла, за яких умов курс американської валюти значно зміцниться.