Доллар снова значительно вырастет? Экономист спрогнозировал курс в октябре

Возможен как рост курса, так и падение

В результате постоянных скачков на рынке прогнозируется, что американская валюта по отношению к гривне может вырасти еще на несколько гривен в течение месяца. И хотя за последние два дня доллар на покупку и продажу с 41,6-42 грн упал до 40,3-41,3 грн, такая возможность все же существует.

Об этом сообщил экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV. Как отмечается, курс доллара живет своей жизнью и после девальвации национальной валюты он снова оторвался от безналичного.

"В октябре спрос на наличную валюту будет оставаться высоким. Это может привести к дальнейшей девальвации гривны в пределах 43-45 грн за 1 доллар", — прогнозирует экономист.

Хмелевский, как и большинство экспертов, также считает, что валюта США в условиях полномасштабного вторжения россии в Украину постоянно колеблется, так как всевозможные события сильно на нее влияют. Кроме того, экономист не исключает, что в ближайший месяц можно ожидать не только рост курса, но падение. Он убежден, что на резкий рост гривны могут повлиять положительные новости на войне и отказ российской федерации от дальнейшей эскалации в мире.

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько рассказала, при каких условиях курс американской валюты значительно укрепится.