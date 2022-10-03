Долар зміцниться, але є одна умова: банкір спрогнозувала курс у жовтні

Будь-яка новина, яка стривожить світ зараз, послаблює курс

У вересні американська валюта зазначала значних коливань на тлі постійних в інформаційному просторі. Проте, не слід вважати, що цього місяця ситуація може стабілізуватися — усе це дуже тонка справа.

Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько. Вона вважає, що курс долара буде залишатися на рівні приблизно 41-42 гривень, але лише за умови позитивних новин на фронті.

"Якщо загальна ситуація в країні буде більш-менш спокійною, наскільки це взагалі можливо в стані війни, з передової надходитимуть позитивні новини, а проблем з постачанням готівки більше не виникатиме, значних коливань курсу я не передбачаю", — повідомила банкір.

Золотько заявляє, що процеси на валютному ринку, які відбуваються останніми тижнями, у тому числі спричинені зміцненням долара відносно всіх основних світових валют. Це стається переважно внаслідок очікувань інвесторами рецесії світового масштабу. Утім, зробити більш-менш чіткий прогноз щодо поведінки валют неможливо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олександр Охріменко розповів, що за сприяння Національного банку України можна розраховувати на зниження курсу долара.