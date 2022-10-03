Доллар укрепится, но есть одно условие: банкир спрогнозировала курс в октябре

Любая новость, тревожащая мир сейчас, ослабляет курс

В сентябре американская валюта отмечала значительные колебания на фоне постоянных в информационном пространстве. Однако не следует считать, что в этом месяце ситуация может стабилизироваться — все это очень тонкое дело.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Она считает, что курс доллара будет оставаться на уровне примерно 41-42 гривен, но только при положительных новостях на фронте.

"Если общая ситуация в стране будет более или менее спокойной, насколько это вообще возможно в состоянии войны, из передовой будут поступать положительные новости, а проблем с поставкой наличных денег больше не будет, значительных колебаний курса я не предполагаю", — сообщила банкир.

Золотько заявляет, что происходящие в последние недели процессы на валютном рынке, в том числе вызваны укреплением доллара относительно всех основных мировых валют. Это происходит преимущественно в результате ожиданий инвесторами рецессии мирового масштаба. Впрочем, сделать более или менее четкий прогноз по поведению валют невозможно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Александр Охрименко рассказал, что при содействии Национального банка Украины можно рассчитывать на снижение курса доллара.