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Курс доллара в октябре в 42 гривны – это реально, считает эксперт

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара может упасть
Курс доллара может упасть

НБУ может административными мерами снизить курс доллара

Хотя многие эксперты предсказывают гривне в октябре новое падение относительно доллара, существует мнение, что курс доллара, напротив, упадет до 42, а возможно и 41,5 гривны.

Об этом "Телеграфу" заявил экономический эксперт Александр Охрименко, по словам которого, это случится вследствие политики НБУ по ограничению черного рынка.

"Нацбанк в октябре ввел ряд ограничений, направленных на борьбу с черным рынком долларов, в частности, ограничил возможность снятия наличных за границей, которые затем привозились в Украину и продавались по повышенному курсу. Расплатиться с них можно, а снять и привезти в Украину для спекуляции — нет", — говорит об одном из таких ударов по черному рынку Охрименко.

Действительно, 30 сентября НБУ принял ряд мер в сфере финансовой политики, направленных на поддержку курса гривны и ограничение наличного оборота доллара. К примеру, с 1 октября вдвое, до 100 тысяч гривен, поднят лимит на покупку безналичного доллара для его размещения на 3-месячном банковском депозите.

Тем самым в НБУ рассчитывают, что украинцы будут покупать меньше наличного доллара и снизят давление на гривну.

"Если Нацбанк продолжит свои ограничительные меры, и они будут успешными, думаю курс наличного доллара на черном рынке упадет до 42 гривен. А банковских обменниках возможно даже до 41,5 грн", — считает Охрименко.

Вообще же эксперты советуют не слишком опасаться различных прогнозов, так курс доллара в 50 гривен в 2023 году является во многом условным, просто для подсчета доходов бюджета.

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#Гривна #Доллар #Курс доллара