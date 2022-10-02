Курс долара у жовтні 42 гривні – це реально, вважає експерт

НБУ може адміністративними заходами знизити курс долара

Хоча багато експертів передбачають гривні у жовтні нове падіння щодо долара, існує думка, що курс долара навпаки впаде до 42, а можливо і 41,5 гривні.

Про це "Телеграфу" заявив економічний експерт Олександр Охріменко, за словами якого, це станеться внаслідок політики НБУ щодо обмеження чорного ринку.

"Нацбанк у жовтні ввів низку обмежень, спрямованих на боротьбу з чорним ринком доларів, зокрема, обмежив можливість зняття готівки за кордоном, яка потім привозилася в Україну і продавалася за підвищеним курсом. Розплатитися з них можна, а зняти і привезти в Україну для спекуляції — ні», — говорить про один із таких ударів по чорному ринку Охріменко.

Справді, 30 вересня НБУ вжив низку заходів у сфері фінансової політики, спрямованих на підтримку курсу гривні та обмеження готівкового обороту долара. Наприклад, з 1 жовтня вдвічі, до 100 тисяч гривень, піднято ліміт на купівлю безготівкового долара для його розміщення на 3-місячному банківському депозиті.

Тим самим у НБУ розраховують, що українці купуватимуть менше готівкового долара та знизять тиск на гривню.

"Якщо Нацбанк продовжить свої обмежувальні заходи, і вони будуть успішними, думаю курс готівкового долара на чорному ринку впаде до 42 гривень. А в банківських обмінниках можливо навіть до 41,5 грн", — вважає Охріменко.

Взагалі ж експерти радять не надто побоюватися різних прогнозів, тож курс долара в 50 гривень у 2023 році є багато в чому умовним, просто для підрахунку доходів бюджету.