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Курс в октябре от 42 до 45 гривен – эксперт рассказал, каким он будет и от чего зависит

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара вырастет до 45 гривен
Курс доллара вырастет до 45 гривен

Курс будет зависеть от стратегии выбранной НБУ

В октябре многие эксперты предрекают курсу доллара нестабильность, при которой он может как вырасти, так и упасть.

Экономический эксперт Даниил Монин на своей странице в соцсетях объяснил, от чего это может зависеть.

Так, по его мнению, если Национальный банк получит финансовую помощь от МВФ ($1,3 млрд) и ЕС ($5 млрд) он может продолжить нынешнюю тактику продажи валютных резервов для поддержания курса гривны.

Минус данного сценария, считает эксперт, в том, что количество продаваемой валюты постоянно растет в среднем на 150-200 миллионов долларов в неделю, и в октябре дойдет до $1 млрд. С учетом этого и всех запасов в $23 млрд НБУ, желающий сохранить запасы, может официально девальвировать гривну до 39-40 гривен за доллар.

Если же НБУ продолжит продавать валюту, он может удержать гривну к доллару дороже, но тогда рискует остаться без запасов "на черный день".

"В случае девальвации официального курса до 39-40 на наличном рынке курс может подняться до 43-45 гривен за доллар. С другой стороны, приход финпомощи в размере 3-5 млрд долларов в октябре даст НБУ резерв чтобы продолжать удерживать дисбаланс на рынке валюты и тогда можно ожидать курс 42-43", — объясняет эксперт варианты.

Но в целом по мнению Монина, все же более вероятным остается девальвация гривны до 39-40 гривен и рост курса наличного доллара до 43-45 гривен.

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#Гривна #Доллар #Курс доллара #Даниил Монин