Курс долара зростати поки що не буде? У роботі НБУ помітили одну дивність

Є один нюанс, яким говорить про можливий курс долара.

Курс готівкового долара в Україні стабілізувався – на чорному ринку він тримається на рівні 41-41,45 грн., а в банківських обмінниках – від 40,5 до 41,4 грн. Це говорить про стабілізацію заокеанської валюти та якесь зміцнення гривні, яка ще у вересні в деякі дні перевищувала позначку 43 гривні за долар.

За словами економічного експерта Данила Моніна, із двох стратегій – валютних інтервенцій та офіційної девальвації гривні, НБУ обрав перший, витрачаючи долар із міжнародних запасів Нацбанку. Ця стратегія і дозволила утримати і навіть знизити курс долара нижче за 42 гривні.

Як свідчать дані сайту Національного банку України з 3 по 7 жовтня було продано 615,7 млн дол., що говорить про зниження паніки на валютному ринку та деяке його насичення. Наприклад, з 19 по 23 і 26 по 30 вересня НБУ було продано майже $745 і $867 млн відповідно, тобто дефіцит готівкової американської валюти потроху знижується.

Тобто можна припустити, що поки що курс долара буде стабільним і різких стрибків чекати не варто, щоправда, як довго це триватиме – невідомо.

На думку експерта Олексія Куща, загалом зростання курсу долара до гривні неминуче, але воно буде плавним і навряд чи перевищить у жовтні 42 гривні.