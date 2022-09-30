Кого Украина может спасти от голода

Из-за войны, развязанной путиным в Украине, голодает население стран Азии и Африки

Почти с самого начала полномасштабного нападения россии на Украину Организация объединенных наций (ООН) начала озвучивать проблему продовольственного кризиса в мире.

"Нет эффективных решений [разрешения продовольственного кризиса] без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Беларуси", — заявил в мае генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В июле Украина заключила соглашение с Турцией и ООН, которые гарантировали беспрепятственный выход судов с зерном из черноморских портов.

Тогда же россия взяла обязательства перед ООН не блокировать экспорт украинского зерна в Черном море.

Опираясь на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2021 год (Food and Agriculture Organisation, FAO), Телеграф исследовал, чем Украина так важна для продовольственной безопасности мира.

Большие посевные площади

Украина входит в десятку самых больших стран по площади пашни. Последний показатель, зафиксированный ООН – 33,8 млн га. Это составляет более 6% посевных земель в мире. У лидеров – Индии и США – примерно по 30% пашни от мирового фонда.

Если же брать количество пашни на душу населения, то Украина занимает шестое место в мире с показателем 0,77 га на душу. Тройка мировых лидеров по этому принципу состоит из Казахстана – 1,62, Австралии – 1,23 и Канады – 1,04 га на душу населения.

Таким образом, Украина имеет большой потенциал для экспорта аграрного сырья. Как в абсолютных цифрах, так и по отношению к собственным потребностям.

Доказательством тому является структура украинского экспорта. В последний довоенный 2021 валютная выручка от экспорта сельскохозяйственных товаров составила 36,5% от общей стоимости эекспорта.

В такую товарную группу можно включить зерно: кукурузу и пшеницу, подсолнечное масло, овощи и фрукты, древесину и корма для животных.

Как известно, до войны Украина в большей степени зарабатывала на экспорте аграрного сырья, металлической продукции и железной руды. После разрушения двух крупных металлургических комбинатов в Мариуполе – Азовстали и ММК Ильича – пропорция агропродукции в экспорте значительно увеличилась.

Небольшими деньгами, но большими объемами.

Согласно данным FAO, в 2019 году Украина продала всего 1,25% стоимости мирового экспорта продовольствия – на $17,4 млрд. По этому показателю Украина занимает 26 место в мире.

Интересно, что первую десятку крупнейших экспортеров продовольственных товаров в денежном выражении входят почти сплошь развитые страны.

Между тем Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров зерновых по тоннажу. В основном продаем пшеницу и кукурузу. В 2019 году Украина продала почти 41 млн тонн зерна, или 9% от веса мирового экспорта.

Это объясняется тем, что в Украине не развита сельскохозяйственная переработка. Мы экспортируем много в тоннах, но не очень много в деньгах. Между тем, именно поэтому украинский экспорт нужен миру: поставлять зерно в страны, в которых недоедает большое количество населения.

Следует отметить, что до войны Украина была мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Это один из немногих примеров, когда страна наладила переработку: вместо семян подсолнечника продает подсолнечное масло.

Кто больше всего страдает от недоедания

По данным FAO, наиболее от голода страдают страны Азии и Африки. В процентах от населения лидерами в этом антирейтинге являются: Центральная Африканская Республика — 48,2%, Гаити — 46,8%, Йемен — 45,4%, Мадагаскар — 43,2%.

В абсолютных цифрах безоговорочным лидером по количеству голодающих является Индия – самая большая по населению страна мира. Там недоедает более 200 млн человек.

До войны Украина больше продавала зерна в Египет, Испанию и Китай. Между тем в пятерку крупнейших покупателей украинской пшеницы входит Индонезия. У этой страны 17,5 млн недоедающих жителей.

Таким образом, Украина является одним из крупнейших источников поставок зерна в мире. Ограничение экспорта продовольствия влияет не только на страны, которые покупают его напрямую. Выпадение с рынка крупного продавца также оказывает давление на стоимость зерна. Самые бедные страны, которые чаще всего страдают от голода, не могут его купить.

В среднесрочной перспективе война, развязанная путиным, унесет жизни не только украинцев, но многих жителей Азии и Африки.