Кого Україна може врятувати від голоду

Через війну, розв'язану путіним в Україні, голодує населення країн Азії та Африки

Майже з самого початку повномасштабного нападу рф на Україну Організація об'єднаних націй (ООН) почала озвучувати проблему продовольчої кризи в світі.

"Немає ефективних рішень [вирішення продовольчої кризи] без продовольства з України та без продовольства та добрив з Росії та Білорусі", — заявив у травні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

В липні Україна уклала угоду з Туреччиною та ООН, які гарантували безперешкодний вихід судів із зерном з чорноморських портів.

Тоді ж рф взяла зобов'язання перед ООН не блокувати експорт українського зерна в Чорному морі.

Спираючись на звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за 2021 рік (Food and Agriculture Organisation, FAO), телеграф дослідив, чим Україна так важлива для продовольчої безпеки світу.

Великі посівні площі

Україна входить в десятку найбільших країн за площею ріллі. Останній показник, зафіксований ООН – 33,8 млн га. Це складає більше 6% посівних земель в світі. У лідерів – Індії та США – приблизно по 30% ріллі від світового фонду.

Якщо ж брати кількість ріллі на душу населення, то Україна посідає шосте місце в світі з показником 0,77 га на душу. Трійка світових лідерів за цим принципом складається з Казахстану – 1,62, Австралії – 1,23 та Канади – 1,04 га на душу населення.

З цього випливає висновок, що Україна має великий потенціал для експорту аграрної сировини. Як в абсолютних цифрах, та і по відношенню до власних потреб.

Доказом цього є структура українського експорту. В останній довоєнний 2021 рік валютна виручка від експорту сільськогосподарських товарів склала 36,5% від загального.

В таку товарну групу можна включити зерно: кукурудза і пшениця, соняшникову олію, овочі та фрукти, деревину та корми для тварин.

Як відомо, до війни Україна більшою мірою заробляла на експорті аграрної сировини, металевої продукцію та залізної руди. Після зруйнування двох великих металургійних комбінатів в Маріуполі – Азовсталі та ММК Ілліча – пропорція агропродукції в експорті значно збільшилась.

Невеликими грошима але великими обсягами

Згідно даних FAO, в 2019 році Україна продала всього 1,25% від вартості світового експорту продовольства – на $17,4 млрд. За цим показником Україна посідає 26 місце в світі.

Цікаво, що першу десятку найбільших експортерів у грошовому вимірі продовольчого експорту заповнили розвинуті країни.

Між тим, Україна входить в п'ятірку найбільших експортерів зернових за тоннажем. В основному продаємо пшеницю та кукурудзу. В 2019 році Україна продала майже 41 млн тон зерна, або 9% від ваги світового експорту.

Це пояснюються тим, що в Україні не розвинута сільськогосподарська переробка. Ми експортуємо багато в тонах, але не дуже багато в грошах. Але саме через це український експорт потрібен світу: постачати зерно в країни, в яких недоїдає велика кількість населення.

Слід також зазначити, що до війни Україна була світовим лідером з експорту соняшникової олії. Це один з небагатьох прикладів, коли країна налагодила переробку: замість соняшникового насіння продає соняшникову олію.

Хто найбільше потерпає від недоїдання

За даними FAO, найбільш від голоду потерпають країни Азії та Африки. У відсотках від кількості населення лідерами в у цьому антирейтингу є: Центральна Африканська Республіка — 48,2%, Гаїті — 46,8%, Ємен — 45,4%, Мадагаскар — 43,2%.

В абсолютних цифрах беззаперечним лідером по кількості голодуючих є Індія – найбільша за населенням країна світу. Там недоїдає понад 200 млн людей.

До війни Україна найбільше продавала зерна у Єгипет, Іспанію та Китай. Між тим, в п'ятірку найбільших покупців української пшениці входить Індонезія. Ця країна має 17,5 млн мешканців, які недоїдають.

Таким чином Україна є одним з найбільших джерел постачання зерна в світі. Обмеження експорту продовольства впливає не тільки на ті країни, які купують його напряму. Випадіння з ринку великого продавця також створює тиск на вартість зерна. Найбідніші країни, які найчастіше потерпають від голоду, не мають змоги його купити.

В середньостроковій перспективі війна, розв'язана путіним, забере життя не тільки українців, але багатьох мешканців Азії та Африки.