Индия ограничила экспорт риса – какие страны ждет голод и что будет с ценами в Украине

Больше всего пострадают Филиппины и Индонезия, которые потребляют много риса, а в Украине неминуемо вырастут цены на эту культуру

Крупнейший экспортер риса в мире – Индия – с 15 сентября запретила вывоз из страны измельченного риса и ввела экспортную пошлину на другие виды этого зерна. Пошлиной в 20% будут облагаться экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемировых продаж из Индии.

В чем проблема?

Этим летом в Индии наблюдалась засуха из-за дефицита муссонных дождей, которые влияют на урожайность риса. При этом такая проблема постигла и другие азиатские страны, которые являются крупными производителями и экспортерами этого зерна: Тайвань и Камбоджу.

Из-за прогнозируемого дефицита риса в стране, Индия решила ограничить его экспорт. Страна ежегодно выращивает более 700 млн тонн риса. Экспорт в 2020 году составлял 18,7 млн тонн, а в 2021 году вырос до 21,5 млн тонн.

Из общего объема экспорта около 3,5 млн тонн составляет измельченный рис, экспорт которого полностью запрещен. В целом Индия экспортирует около 40% риса в мире.

Уменьшение экспорта из Индии будет выгодно следующим крупнейшим импортерам — Вьетнаму и Таиланду, которые не так сильно пострадали от засухи.

Как запрет на экспорт повлияет на мир

Плохие погодные условия постигли не только южноазиатский регион. Пакистан, четвертый по величине экспортер риса в мире, также ощутил большой ущерб сельскому хозяйству, включая рисовые посевы. Наводнения попорили значительные участки его сельскохозяйственных угодий.

Прогнозируется, что производство риса в Евросоюзе будет самым низким с 1995/96 маркетингового года из-за сильной засухи в Италии и Испании. В США прогнозы также указывают на понижение производства.

Все это привело к увеличению мировых цен на рис. А ограничение поставок из Индии только усугубит этот тренд. В 2022 году стоимость риса оставалась высокой. Рост цен на розничных рынках в июле составил примерно 9,3% в годовом исчислении.

Кто пострадает в первую очередь

В целом крупнейшими импортерами риса из Индии были достаточно богатые страны: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, США и другие.

Но наиболее пострадавшими странами, сообщает деловое издание CNBC, будут Филиппины и в меньшей степени Индонезия. Дело в том, что Филиппины импортируют около 20% от собвтенного потребления риса. При этом эта культура составляет 25% в продовольственной корзине страны.

То есть, проблемой будет не физическое отсутствие риса, а его значительное удорожание в результате введения индийских пошлин. Это окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в островной стране: усиление инфляции и девальвацию местной валюты. Приблизительно такая же ситуация, но в меньших масштабах – и с Индонезией.

Последствия для Украины

За последние пять лет, согласно данным Таможенной службы, Украина импортировала от 80 до 110 тыс. тонн риса в год. Основными источниками поставок были Индия, Китай и Пакистан.

При этом от 30 до 35% процентов собственного потребления риса Украина выращивала сама. Правда, большинство земель для этой культуры было расположено на юге – в Херсонской области. Сегодня она временно оккупирована военными рф.

Из положительного: Украина имеет незначительную часть потребления риса в продуктовой корзине. А объем импорта – условные 100 тыс. тонн в год – мизерный по сравнению с азиатскими странами. Они импортируют его миллионами тонн.

Впрочем, ограничение экспорта из Индии неизбежно приведет к дальнейшему росту цены на рис и мире. И как следствие – на полках магазинов в Украине.