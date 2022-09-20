Індія обмежила експорт рису – які країни чекає голод та що буде з цінами в Україні

Найбільше від цього постраждають Філіппіни та Індонезія, якы споживають багато рису, а в Україні неминуче виростуть ціни на цю культуру

Найбільший експортер рису в світі – Індія – з 15 вересня заборонила вивезення з країни подрібненого рису та ввела експортне мито на інші види цього зерна. Митом у 20% будуть обкладатись експорт білого та коричневого рису, на які припадає близько 60% загальносвітового продажу з Індії.

В чому проблема?

Цього літа в Індії спостерігалась посуха через дефіцит мусонних дощів, які впливають на врожайність рису. При тому, така проблема спіткала й інші азійські країни, які є великими виробниками та експортерами цього зерна: Тайвань та Камбоджу.

Через прогнозований дефіцит рису в країні, Індія вирішила обмежити його експорт. Країна щороку вирощує понад 700 млн тонн рису. Експорт в 2020 році складав 18,7 млн тонн, а в 2021 році виріс до 21,5 млн тонн.

Із загального обсягу експорту близько 3,5 млн тонн складає подрібнений рис, експорт якого повністю заборонений. Загалом Індія експортує близько 40% рису в світі.

Зменшення експорту з Індії буде вигідно наступним найбільшим імпортерам — В’єтнаму та Таїланду, які не так сильно постраждали від цьогорічної засухи.

Як заборона експорту вплине на світ

Погані погодні умови спіткали не тільки південно-азійський регіон. Пакистан, четвертий за величиною експортер рису в світі, також зазнав великої шкоди сільському господарству, включно з рисом. Повені спустошили значні ділянки його сільськогосподарських угідь.

Прогнозується, що виробництво рису в Євросоюзі буде найнижчим з 1995/96 років через сильну засуху в Італії та Іспанії. У США прогнози також вказують на зниження виробництва.

Все це призвело до збільшення світових цін на рис. А обмеження поставок з Індії лише посилить цей тренд. В 2022 році вартість рису залишалася високою. Зростання цін на роздрібних ринках у липні становило приблизно 9,3% у річному обчисленні.

Хто постраждає в першу чергу

Загалом, найбільшими імпортерами рису з Індії були доволі багаті країни: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, США та інші.

Але, найбільш постраждалими країнами, повідомляє ділове видання CNBC, будуть Філіппіни та в меншій мірі Індонезія. Річ в тім, що Філіппіни імпортують близько 20% рису від споживання. При тому ця культура становить 25% у продовольчому кошику країни.

Тобто, проблемою буде не фізична відсутність рису, а його значне подорожчання внаслідок введення індійських мит. Це негативно вплине на економічну ситуацію на острівній країні: посилення інфляції та девальвацію місцевої валюти. Приблизно така ж ситуація, але в менших масштабах – і з Індонезією.

Наслідки для України

За останні п'ять років, згідно даних Митної служб, Україна імпортувала від 80 до 110 тис. тонн рису на рік. Основними джерелами поставок були Індія, Китай та Пакистан.

При тому, від 30 до 35% відсотків власного споживання рису Україна вирощувала сама. Правда, більшість земель для цієї культури були розташовані на півдні – в Херсонській області. Сьогодні вона тимчасово окупована військовими рф.

З позитивного: Україна має незначну частку споживання рису в продуктовому кошику. А обсяг імпорту – умовні 100 тис. тонн на рік – мізерний, порівняно з азійськими країнами. Вони імпортують його мільйонами тонн.

Втім, обмеження експорту з Індії неминуче призведе до подальшого росту ціни на рис і світі. І як наслідок – на полицях магазинів в Україні.