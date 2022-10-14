Перерасчет пенсий: как украинцам проверить наличие и сумму доплаты дистанционно
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Проверить можно теперь в онлайн-режиме
В октябре в Украине состоялся очередной перерасчет пенсионных выплат, в рамках которого несколько категорий украинцев получат большие пенсии. Чтобы узнать, произошел ли на счет доплаты и на сколько выросла выплата, теперь можно узнать дистанционно, то есть в онлайн-режиме.
Как осуществить проверку — простой алгоритм действий
Как пишет Социальная информационная платформа, для того чтобы осуществить проверку результата перерасчета пенсии, воспользуйтесь электронным вебпорталом ПФУ, совершив несколько простых шагов, а именно:
- В первую очередь осуществите авторизацию в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного Фонда. Для этого вам понадобится квалифицированная электронная подпись или подпись интернет-банкинга банковского учреждения, клиентом которого вы являетесь. Авторизоваться можно по ссылке.
- Откройте раздел "Моя пенсия", расположенный в левом боковом меню.
- Просмотрите информацию о перерасчете пенсионных выплат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году правительство заложило в бюджет очередной перерасчет пенсионных выплат.
Также напомним, что некоторые выплаты украинцев были привязаны к страховому стажу, и теперь они будут влиять на размер пенсий.