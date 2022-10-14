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Перерахунок пенсій: як українцям перевірити наявність та суму доплати дистанційно

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
ПФУ надав можливість особисто перевіряти перерахунки пенсій Новина оновлена 14 жовтня 2022, 14:13
ПФУ надав можливість особисто перевіряти перерахунки пенсій

Зробити перевірку можна тепер в онлайн-режимі

У жовні в Україні відбувся черговий перерахунок пенсійних виплат, в рамках якого декілька категорій українців отримуватимуть більші пенсії. Аби дізнатися, чи відбувся на рахунок доплати і на скільки зросла виплата, тепер можна дізнатися дистанційно, тобто в онлайн-режимі.

Як здійснити перевірку — простий алгоритм дій

Як пише Соціальна інформаційна платформа, для того, аби здійснити перевірку результату перерахунку пенсії, скористайтеся електронним вебпорталом ПФУ, здійснивши кілька простих кроків, а саме:

  • Першочергово здійсніть авторизацію в особистому кабінеті на офіційному сайті Пенсійного Фонду. Для цього вам знадобиться кваліфікований електронний підпис або підпис інтернет-банкінгу банківської установи, клієнтом якої ви є. Авторизуватись можна за посиланням.
  • Відкрийте розділ "Моя пенсія", який розташований у лівому боковому меню.
  • Перегляньте інформацію стосовно перерахунку пенсійних виплат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році уряд заклав у бюджет черговий перерахунок пенсійних виплат.

Також нагадаємо, що деякі виплати українців були прив'язані до страхового стажу, тож тепер вони впливатимуть на розмір пенсій.

Теги:
#Україна #Пенсія