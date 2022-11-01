Во власти хотят объединить два министерства, еще одно – под вопросом – источники

В Украине планируют сократить количество министерств путем объединения

После увольнения Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" и назначения на его место действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова во власти не планируют назначать нового министра на вакантную должность. Вместо этого в "Слуге народа" планируют объединить два министерства в одно, которое возглавит действующий министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Именно к его министерству планируется присоединить Министерство развития общин и территорий. Об этом "Телеграфу" сообщило два источника в партии и в Кабинете министров.

"Чернышов (министр развития общин и территорий, — ред.) пойдет вместо Витренко в "Нафтогаз" и это уже точно", — рассказал источник в "Слуге народа".

Министерство развития общин и территорий планируют объединить с министерством инфраструктуры и благодаря этому несколько сократить государственный аппарат работников.

"Эти министерства, по сути, несколько дублируют функции друг друга. Когда министры приезжают к иностранцам, то показывают свои планы восстановления инфраструктуры и территорий, а было бы проще, чтобы это делал один человек, а не несколько. Более эффективно это получается у Кубракова, у него есть свои расчеты. Потому есть определенная конкуренция между "планами восстановления". В Офисе президента свои планы также показывает Кирилл Тимошенко", — рассказывает собеседник.

Этот вопрос планируется решить в ближайшие дни, когда будет пленарное заседание парламента.

Следует отметить, что Алексея Чернышова и Александра Кубракова называли главными претендентами на пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля. Но пока от увольнения Шмыгаля отказались.

Также во власти обсуждается и объединение министерств культуры, образования и молодежи и спорта в одно. "Но все упирается в увольнение (министра образования — ред.) Шкарлета. Пока нет окончательного вывода по его работе, хотя даже кандидаты на его место есть", — добавляет источник.

Как сообщалось, 18 июля этого года Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики по собственному желанию.