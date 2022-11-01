У владі хочуть об’єднати два міністерства, ще одне - під питанням - джерела

В Україні планують скоротити кількість міністерств шляхом об'єднання

Після звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначення на його місце чинного міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова у владі не планують призначати нового міністра на вакантну посаду. Натомість у "Слузі народу" планують об’єднати два міністерства в одне, яке очолить чинний міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Саме до його міністерства планують приєднати Міністерство розвитку громад та територій. Про це "Телеграфу" повідомило два джерела в партії і в Кабінеті міністрів.

"Чернишов (міністр розвитку громад та територій, — ред.) піде замість Вітренка в "Нафтогаз" і це вже точно", — розповіло джерело в "Слузі народу".

А Міністерство розвитку громад та територій планують об’єднати з міністерством інфраструктури та дещо скоротити державний апарат працівників.

"Ці міністерства, по суті, дещо дублюють функції один одного. Коли міністри приїжджають до іноземців, то показують свої плани відновлення інфраструктури та територій, а було б простіше, щоб це робила одна людина, а не декілька. Більш ефективно це виходить у Кубракова, в нього є свої розрахунки. Бо є певна конкуренція між "планами відновлення". В Офісі президента свої плани також показує Кирило Тимошенко", — розповідає співрозмовник.

Це питання планується вирішити найближчими днями, коли буде пленарне засідання парламенту.

Слід зазначити, що Олексія Чернишова та Олександра Кубракова називали головними претендентами на пост прем’єр-міністра замість Дениса Шмигаля. Але поки від звільнення Шмигаля відмовились.

Також у владі обговорюється і об’єднання міністерств культури, освіти та молоді і спорту в одне. "Але все упирається в звільнення (міністра освіти — ред.) Шкарлета. Поки немає остаточного висновку щодо його роботи, хоча навіть кандидати на його місце є",- додає джерело.

Як повідомлялося, 18 липня цього року Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики за власним бажанням.