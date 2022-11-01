Главу "Нафтогазу" звільнено: скільки він пробув на посаді і хто його замінить

Вітренко був на посаді голови правління півтора роки

Інформація про те, що Юрій Вітренко може втратити свою посаду найближчим часом, підтвердилася. Кабінет міністрів України, який виконує функції Наглядової ради "Нафтогазу", ухвалив рішення звільнити його з посади голови правління компанії.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на джерела в уряді у вівторок, 1 листопада. Так, із цього моменту Кабінет міністрів припинив повноваження голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко.

Вітренко керував "Нафтогазом" із 28 квітня 2021 року. Був призначений на посаду на пропозицію президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Влітку того ж року НАЗК намагався домогтися відміни призначення Вітренка у зв’язку з його колишньою роботою на посаді в.о. міністра енергетики. Коли Вітренко був головою правління "Нафтогазу", то неодноразово критикувався, в тому числі через витрати на оренду офісу.

Одразу кілька джерел повідомляють про те, що місце Вітренка може посісти нинішній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Новим головою "Нафтогазу", найімовірніше, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", — повідомив, зокрема, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Зазначимо, що перш ніж Чернишова зможуть призначити, з посади міністра його має звільнити парламент. Тому є ймовірність, що до призначення Чернишова на посаду голови НАК поставлять тимчасового виконувача обов’язків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Юрій Вітренко пророкував Україні непростий опалювальний сезон. Проте, за його словами, видобуток власного газу в країні залишається стабільним.