Глава "Нафтогаза" уволен: сколько он пробыл в должности и кто его заменит

Витренко был на должности главы правления полтора года

Информация о том, что Юрий Витренко может лишиться своей должности в ближайшее время, подтвердилась. Кабинет министров Украины, который выполняет функции Наблюдательного совета "Нафтогаза", принял решение уволить его с поста главы правления компании.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве во вторник, 1 ноября. Так, с этого момента Кабинет министров прекратил полномочия главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Витренко руководил "Нафтогазом" с 28 апреля 2021 года. Был назначен на пост по предложению президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Летом того же года НАПК пытался добиться отмены назначения Витренко в связи с его бывшей работой на должности и.о. министра энергетики. Будучи главой правления "Нафтогаза" Витренко не раз подвергался критике, в том числе из-за трат на аренду офиса.

Сразу несколько источников сообщают о том, что место Витренко может занять нынешний министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", — сообщил, в частности, нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Отметим, что прежде, чем Чернышова смогут назначить, с поста министра его должен уволить парламент. Поэтому есть вероятность, что до назначения Чернышова на пост главы НАК поставят временного исполняющего обязанности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Юрий Витренко пророчил Украине непростой отопительный сезон. Тем не менее, по его словам, добыча собственного газа в стране остается стабильной.