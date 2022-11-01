Витренко уходит из "Нафтогаза", назван возможный преемник - СМИ

В Украине ожидаются изменения в части политической верхушки

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который пророчил Украине непростой отопительный сезон, в ближайшее время потеряет должность. Он написал заявление про отставку.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в парламенте и НАК "Нафтогаз Украины". На его место планируют назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Как отмечает издание, Витренко должен уволить Кабмин, который выполняет функции Наблюдательного совета "Нафтогаза". Для назначения Чернышова, в свою очередь, его должен с поста министра уволить парламент, это может привести к тому, что до назначения Чернышова на пост главы НАК назначат временного исполняющего обязанности.

Пост главы НАК "Нафтогаз" Витренко занимал с 28 апреля 2021 года. Тогда Витренко рассказал, что занять это место ему предложил президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Летом того же года НАПК пытался добиться отмены назначения Витренко. Связано это было с бывшей работой Витренко на должности и.о. министра энергетики. За время в должности главы "Нафтогаза" Витренко не раз натыкался на критику, в том числе из-за трат на аренду офиса.

Что касается его вероятного преемника, то Алексей Чернышов родился в Харькове. В 2019-20 годах чуть менее полугода возглавлял Киевскую областную госадминистрацию. Оставил этот пост ради работы министром развития громад и территорий (с 4 марта 2020). В октябре 2021 года его пророчили как замену мэру Киева Виталию Кличко.

Алексей Чернышов

Нардеп Ярослава Железняк в Телеграм обещает еще более существенные изменения, чем "Экономическая правда", правда не уточняя куда именно назначат Чернышова. По информации парламентария, кадровый вопрос запланирован на ближайшую пленарную неделю. Само министерство, возглавляемое Чернышовым, якобы хотят объединить с Министерством инфраструктуры под руководством Александра Кубракова.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение Чернышова про штрафы и отключения коммунальных услуг во время войны. Министр также рассказывал про разработку стратегии послевоенного восстановления Украины.