Для восстановления Украины применят все лучшие мировые практики развития городов – Чернышев

Уже разрабатывается новая стратегия регионального развития

Разрушенные в результате военных действий населенные пункты Украины будут восстанавливаться по новой стратегии регионального развития, предусматривающей внедрение самых современных мировых подходов к развитию городов и обеспечению комфортной и безопасной жизни граждан.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Во время восстановления страны будут применяться все лучшие мировые практики развития городов с учетом потребностей энергоэффективности, наличия современных систем снабжения, безопасности и инклюзивности", – сказал он.

Чернышев сообщил, что в государстве уже разрабатывается новая стратегия регионального развития.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский отметил необходимость внедрения изменений в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине строилось с комфортными бомбоубежищами, а старые дома были оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.

Также он дал задание без промедления подготовить план восстановления городов и громад, пострадавших от вторжения государства-террориста россии. Этот план будет представлен партнерам Украині, которые намерены присоединиться к обновлению.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал Глава государства.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в настоящее время государством уже создан детальный план восстановления Украины после войны. Он будет иметь несколько приоритетных направлений, включая развитие экономики, обороны и инфраструктуры страны.