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Назначение Витренко главой "Нафтогаза" было незаконно: глава НАПК вынес вердикт

Назначение Витренко главой "Нафтогаза" было незаконно: глава НАПК вынес вердикт
11:38 Сегодня Телеграф

Распоряжение Кабинета министров Украины о назначении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Такое предписание вынес глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает во вторник, 15 июня, пресс-служба НАПК.

В документе отмечается, что закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

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НАПК провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины.

"По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

В частности:

  • 12 января за подписью и. о. министра энергетики в Минэкономики было направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";
  • 4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения Кабмина по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;
  • 27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабмина № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

Указанные предложения учтены в распоряжении № 370-р - работу наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращено досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022.

"Учитывая изложенное, 14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

В предписании требуется:

  • отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым Витренко избран и назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины", был подписан с ним контракт;
  • решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Как сообщалось, 28 апреля 2021 года в "Нафтогазе" назвали манипуляцией и осудили решение Кабмина об увольнении с должности главы компании Андрея Коболева и назначении на эту должность Юрия Витренко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Назначение, Юрий Витренко, Александр Новиков, НАПК, Незаконность, Глава НАК "Нафтогаз Украины".
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