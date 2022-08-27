Аренда офиса за 3000 долларов за квадрат и странная покупка картин: как и куда уходят деньги «Нафтогаза»

В сети рассказали о странной схеме расходов НАК почти на миллиард гривен

НАК "Нафтогаз Украина" потратил минимум 500 миллионов гривен на сделку по аренде недвижимости с участием бизнесменов из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко и главы НАКа Юрия Витренко. Соответствующую информацию обнародовал народный депутат Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко на своей странице в соцсети Facebook.

"Телеграф" выяснял подробности громких заявлений политика.

Аренда за космические деньги

Как заявил Алексей Кучеренко, НАК "Нафтогаз" во главе с Юрием Витренко арендует офис по явно завышенной цене у ООО "Недвижимость столицы" за 500 миллионов гривен. Надо сказать, что Кучеренко еще в феврале сообщал о сомнительной сделке по аренде офиса для НАКа в бизнес-центре на улице Михайловской, 126 в Киеве, около Майдана независимости. По его словам, речь шла о 814 млн грн. за 5 лет – до 2025 года, за офис площадью 2013 квадратных метров.

"Годовая ставка за квадратный метр — $2900, что космос даже по киевским меркам. Копию договора с его условиями НАК не обнародовал. Об этой закупке нет ни единого упоминания на ProZorro. Арендный договор рассчитан до 21 сентября 2025 года", – ссылались на слова политика тогда СМИ.

Впрочем, копию договора тогда обнародовал Телеграмм-канал "Щитовая", пояснив, что нашел его на сайте spending.gov.ua.

Тот самый договор Источник - Тг-канал Щитова

Как свидетельствуют данные сервиса YouControl, ЧАО "Недвижимость Украины", у которого НАК арендует квадратные метры, принадлежит целому ряду акционеров, основным из которых является Всеволод Трофименко, владеющий 51% акций фирмы.

Речь идет о сыне крупного столичного девелопера Владимира Трофименко, который имеет весьма скандальную репутацию, частью которой является ООО "Трейд Коммодити", фирма, выигравшая на гостендерах миллиарды гривен. СМИ считали, что ее владельцами являются Владимир Трофименко и Андрей Адамовский, а покровителем и тайным акционером – народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Александр Грановский, в ту "золотую" пору весьма близкий к пятому президенту Украины.

Андрей Адамовский

Сам Андрей Адамовский тогда заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити" как и Владимир Трофименко. Последнего тогда как раз задержали сотрудники НАБУ, расследовавшие дело о покупке у компании дизтоплива для нужд Минобороны по завышенным ценам в 2016 году. В настоящий момент "Трейд Коммодити" находится в состоянии банкротства, а само дело так и не завершилось.

Полмиллиарда гривен на прекрасное

Любопытно, что по словам Алексея Кучеренко, столь выгодная владельцев недвижимости сделка по аренде офиса НАКом, может быть выгодна и для главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Как обращает внимание нардеп, ООО "Недвижимость столицы" открыто покупает картины за деньги, полученные от Нафтогаза у четырех компаний: "Галерея Боттега", "Щербенко АРТ Центр", Общественная организация "Щербенко АРТ центр", "Шоу тайм груп". Все четыре компании связаны с правой рукой Юрия Витренко, директором по энергоэффективности и управлению имуществом Группы Нафтогаз Виталием Щербенко.

В посте Кучеренко намекает, что истинным собственником ООО "Недвижимость столицы" является Адамовский, однако документального подтверждения его словам мы не нашли. Впрочем, приведем цитату Кучеренко, где тот объясняет историю с покупкой предметов искусства.

"Адамовский не стал заморачиваться и тратиться на перемещение денег Нафтогаза между разными кампаниями, а открыто совершал сделки между владельцем офиса ООО "Недвижимость столицы" и структурами Щербенко. Данные действия по покупке картин по крайне завышенной стоимости имеют все признаки скрытой коррупции", — подчеркивает политик.

Действительно, как выяснил "Телеграф", директором ООО "Галерея Боттега" с 2014 года является Марина Щербенко — жена упомянутого выше Виталия Щербенко.

Любопытно, что официальным владельцем фирмы является Елена Заднипрянец, также человек не чужой для НАК "Нафтогаз Украины" — уполномоченное лицо филиала "Нефтегазообслуживание" АО "Нафтогаз Украины" и глава комиссии по ликвидации дочернего предприятия "Нефтегазообслуживание". Словом, связь с "Нафтогазом" действительно просматривается очень ярко.

Юрий Витренко

"Рыночная стоимость здания Адамовского по ул. Михайловской, 12б до войны составляла менее 400 млн. гривен. На ремонт офиса "Нафтогаза" по ул. Богдана Хмельницкого Витренко не смог найти 50 млн. гривен, но смог найти в 10 раз больше на аренду здания у Адамовского. За 500 млн. гривен, потраченных на аренду, Витренко мог купить это здание у Адамовского и еще осталось бы 100 млн. на ремонт здания на Хмельницкого", — резюмирует Алексей Кучеренко. По его словам, "ведётся следствие", однако кем именно Кучеренко не уточнил.

Интересно, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, тратя сотни миллионов на аренду офисов, советует украинцам "не транжирить газ" в будущем отопительном сезоне.