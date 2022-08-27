Оренда офісу за 3000 доларів за квадрат та дивна покупка картин: як і куди йдуть гроші "Нафтогазу"

У мережі розповіли про дивну схему видатків НАК майже на мільярд гривень

НАК "Нафтогаз України" витратив щонайменше 500 мільйонів гривень на угоду з оренди нерухомості за участю бізнесменів з оточення п’ятого президента України Петра Порошенка та голови НАКу Юрія Вітренко. Відповідну інформацію оприлюднив народний депутат України від "Батьківщини" Олексій Кучеренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Телеграф" з’ясовував подробиці гучних заяв політика.

Оренда за космічні гроші

Як заявив Олексій Кучеренко, НАК "Нафтогаз" на чолі з Юрієм Вітренком орендує офіс за явно завищеною ціною у ТОВ "Нерухомість столиці" за 500 мільйонів гривень. Треба сказати, що Кучеренко ще в лютому повідомляв про сумнівну операцію з оренди офісу для НАКу у бізнес-центрі на вулиці Михайлівській, 126 у Києві біля Майдану незалежності. За його словами, йшлося про 814 млн грн. за 5 років – до 2025 року, за офіс площею 2013 кв.

"Річна ставка за квадратний метр — $2900, що космос навіть за київськими мірками. Копію договору з його умовами НАК не оприлюднив. Про цю закупівлю немає жодної згадки на ProZorro. Орендний договір розрахований до 21 вересня 2025 року", – посилалися на слова політика тоді ЗМІ.

Проте копію договору тоді оприлюднив Телеграм-канал "Щитова", пояснивши, що знайшов його на сайті spending.gov.ua.

Той самий договір Джерело — Тг-канал Щитова

Як свідчать дані сервісу YouControl, ПрАТ "Нерухомість України", у якого НАК орендує квадратні метри, належить цілій низці акціонерів, основним з яких є Всеволод Трофименко, який володіє 51% акцій фірми.

Йдеться про сина великого столичного девелопера Володимира Трофименка, який має дуже скандальну репутацію, частиною якої є ТОВ "Трейд Коммодіті", фірма, яка виграла на держтендерах мільярди гривень. ЗМІ вважали, що її власниками є Володимир Трофименко та Андрій Адамовський, а покровителем та таємним акціонером – народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський, у ту "золоту" пору дуже близький до п’ятого президента України.

Андрій Адамовський

Сам Андрій Адамовський тоді заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті" як і Володимир Трофименко. Останнього тоді затримали співробітники НАБУ, які розслідували справу про купівлю у компанії дизпалива для потреб Міноборони за завищеними цінами у 2016 році. На даний момент "Трейд Коммодіті" перебуває у стані банкрутства, а сама справа так і не завершилася.

Півмільярда гривень на чудове

Цікаво, що за словами Олексія Кучеренка, настільки вигідна для власників нерухомості угода з оренди офісу НАКом може бути вигідна і для голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко.

Як звертає увагу нардеп, ТОВ "Нерухомість столиці" відкрито купує картини за гроші, отримані від Нафтогазу у чотирьох компаній: "Галерея Боттега", "Щербенко АРТ Центр", Громадська організація "Щербенко АРТ центр", "Шоу тайм груп". Усі чотири компанії пов’язані з правою рукою Юрія Вітренко, директором з енергоефективності та управління майном Групи Нафтогаз Віталієм Щербенком.

У посту Кучеренко натякає, що справжнім власником ТОВ "Нерухомість столиці" є Адамовський, проте документального підтвердження його словами ми не знайшли. Втім, наведемо цитату Кучеренка, де той пояснює історію із купівлею предметів мистецтва.

"Адамовський не став морочитися і витрачатися на переміщення грошей Нафтогазу між різними кампаніями, а відкрито здійснював угоди між власником офісу ТОВ "Нерухомість столиці" та структурами Щербенка. Дані дії з купівлі картин за вкрай завищеною вартістю мають усі ознаки прихованої корупції", — наголошує політик. .

Справді, як з’ясував "Телеграф", директором ТОВ "Галерея Боттега" з 2014 року є Марина Щербенко — дружина згаданого вище Віталія Щербенко.

Цікаво, що офіційним власником фірми є Олена Задніпрянець, також людина не чужа для НАК "Нафтогаз України" — уповноважена особа філії "Нафтогазообслуговування" АТ "Нафтогаз України" та голова комісії з ліквідації дочірнього підприємства "Нафтогазообслуговування". Словом, зв’язок із "Нафтогазом" справді проглядається дуже яскраво.

Юрій Вітренко

"Ринкова вартість будівлі Адамовського по вул. Михайлівській, 12б до війни становила менше 400 млн. гривень. На ремонт офісу "Нафтогазу" по вул. Богдана Хмельницького Вітренко не зміг знайти 50 млн. гривень, але зміг знайти у 10 разів більше на оренду будівлі у Адамовського. За 500 млн. гривень, витрачених на оренду, Вітренко міг купити цей будинок у Адамовського і ще залишилося б 100 млн. на ремонт будівлі на Хмельницькому", — резюмує Олексій Кучеренко. За його словами, "ведеться слідство", проте ким саме Кучеренко не уточнив.

Цікаво, що глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, витрачаючи сотні мільйонів на оренду офісів, радить українцям "не марнувати газ" у майбутньому опалювальному сезоні.