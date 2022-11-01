Вітренко йде з "Нафтогазу", названо можливого наступника — ЗМІ

В Україні очікуються зміни щодо політичної верхівки

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який пророкував Україні непростий опалювальний сезон, найближчим часом втратить посаду. Він написав заяву про відставку.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела у парламенті та НАК "Нафтогаз України". На його місце планують призначити чинного міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Як зазначає видання, Вітренка має звільнити Кабмін, який виконує функції Наглядової ради "Нафтогазу". Для призначення Чернишова, своєю чергою, його має з посади міністра звільнити парламент, це може призвести до того, що до призначення Чернишова на посаду голови НАК призначать тимчасового виконувача обов’язків.

Посаду голови НАК "Нафтогаз" Вітренко обіймав з 28 квітня 2021 року. Тоді Вітренко розповів, що зайняти це місце йому запропонував президент України Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль. Влітку того ж року НАЗК намагався домогтися скасування призначення Вітренко. Пов’язано це з колишньою роботою Вітренка на посаді в.о. міністра енергетики. За час на посаді голови "Нафтогазу" Вітренко неодноразово натикався на критику, зокрема через витрати на оренду офісу.

Щодо його ймовірного наступника, то Олексій Чернишов народився у Харкові. У 2019-20 роках трохи менше ніж пів року очолював Київську обласну держадміністрацію. Залишив цю посаду заради роботи міністром розвитку громад та територій (з 4 березня 2020 року). У жовтні 2021 року його пророкували як заміну меру Києва Віталію Кличку.

Олексій Чернишов

Нардеп Ярослава Железняк у Телеграм обіцяє ще суттєвіші зміни, ніж "Економічна правда", правда не уточнюючи куди саме призначать Чернишова. За інформацією парламентаря, кадрове питання заплановане на найближчий пленарний тиждень. Саме міністерство, яке очолює Чернишов, нібито хочуть об’єднати з Міністерством інфраструктури під керівництвом Олександра Кубракова.

Раніше "Телеграф" публікував думку Чернишова про штрафи та відключення комунальних послуг під час війни. Міністр також розповідав про розробку стратегії повоєнного відновлення України.