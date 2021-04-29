Не ставший министром энергетики Витренко разоткровенничался о назначении в "Нафтогаз"

Предложение стать главой "Нафтогаза" и.о. Минэнорго Юрию Витренко поступило от премьера Дениса Шмыгаля и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Интерфакс" 28 апреля сообщил Витренко.

По его словам этот вариант назначения не его инициатива, а предложение руководства страны после неудачи назначения его министром энергетики.

Витренко рассказал, что это его уже 5 или 6 возвращение в компанию. Он добавил, что с последним назначением все решалось несколько часов.

Глава Минэнерго отрицает предположения СМИ связи его сложных отношений с экс-главой компании Андреем Коболевым со сменой правления "Нафтогаза". Он считает, что противоречия возникли после его вопросов о проблемах компании и необходимости менять подходы по ряду направлений, которые он задал без вынесения на публику.

Витренко еще в 2018 году подчеркивал то, что компания станет убыточной если ничего не менять.

Сейчас же он не против возглавить "Нафтогаз", поскольку компания для него "как родная".

Напомним, что 28 апреля, с должности главы "Нафтогаза" сняли Андрея Коболева. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимающий пост и.о. министра энергетики.