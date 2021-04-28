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В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру

В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф

В среду, 28 апреля, профильный комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам рассматривает кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики вместо Юрия Витренко. Голосовать за него планируют завтра на одном из внеочередных пленарных заседаний парламента.

Как писал "Телеграф", ранее среди возможных кандидатов на место Витренко фамилия Галущенко не фигурировала.

Эксперты рассказали нашему изданию, почему ставку сделали именно на Галущенко, а также спрогнозировали, какие основные задачи придется решать новому министру энергетики, голоса за которого, похоже, найдутся. Во всяком случае, профильный комитет Рады данную кандидатуру поддержал.

По словам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, Галущенко – креатура Офиса президента. Попытка реализовать проект "министр, который учтет пожелания всех групп на рынке". Такие попытки уже были, отмечает эксперт. Но теперь арбитром должен быть президент и его окружение.

"Галущенко – понятный для Ахметова и Коломойского на рынке электроэнергии. На рынке газа уже функционирует собственно рынок – и там у Галущенко меньше работы. Кроме "Нафтогаза" как монополиста. В любом случае для Галущенко должность министра будет нелегкой. Ему придется взять на себя негатив за решение о повышении тарифов на электроэнергию. Подготовка к зиме в части накопления угля и гарантии стабильной работы тепловых электростанций (ТЭС) – открытый вопрос. Особенно ТЭС Ахметова. Уже сейчас понятно, что они будут слабым звеном отопительного сезона", – подчеркивает Юрий Корольчук.

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что при выборе Галущенко вряд ли обошлось без рекомендации советников президента.

"Оцениваю кандидатуру в целом положительно. Такая точка зрения базируется на большом опыте работы на должностях госслужбы, которым располагает Герман Галущенко. Этот опыт очень ценен. В частности, речь идет о работе его в Администрации президента Леонида Кучмы. А там не задерживалась некомпетентные люди, – подчеркивает Геннадий Рябцев. – Не согласен с тем, что кандидат на должность министра не имеет профильного образования. На мой взгляд, юридическое и экономическое образования Галущенко вместе с многолетним опытом госслужбы, достаточны для руководства Минэнерго. Некоторые критикуют кандидатуру за отсутствие опыта работы в энергетической сфере. Действительно, двух лет в Энергоатоме может оказаться недостаточно для понимания всех проблем, существующих в топливно-энергетическом комплексе. Но для того и есть аппарат министерства, чтобы помочь новому министру быстро разобраться в проблемах и предложить эффективные и результативные пути их решения".

А проблем, по словам Геннадия Рябцева, много.

"Это и многомиллиардные задолженности участников энергетических рынков (поставщиков перед потребителями и потребителей перед поставщиками, это касается и промышленности, и домохозяйств). Не завершен переход от административных моделей рынков (газового, электроэнергетического) – к конкурентным. Не определены стратегические задачи на ближайшую пятилетку. Сохраняется большая зависимость Украины от импорта энергоресурсов. Не согласованы энергетическая, экономическая, транспортная, экологическая стратегии. Не определены основные угрозы энергетической безопасности и пути их нейтрализации", – перечисляет проблемные моменты эксперт.

Напомним, что первое голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики прошло 17 декабря 2020 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов. Несмотря на это, 21 декабря на срочном заседании правительства Витренко назначили на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение раскритиковал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Во второй раз, 28 января 2021 года, Витренко поддержали уже 204 депутата при необходимых 226.

23 февраля парламент на внеочередном заседании поддержал в целом законопроект о государственной службе, ранее ветированный президентом. В этот раз были поддержаны правки Владимира Зеленского, суть которых – расширение возможностей и.о. министра. Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга высказал "Телеграфу" мнение, что это голосование говорит об узурпации власти.

В среду, 7 апреля, появилась информация, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Но 8 апреля и.о. министра энергетики опроверг свой уход.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Минэнерго, Ринат Ахметов, Юрий Корольчук, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко.
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