Должность министра теперь может быть вакантной: Рада одобрила закон "под Витренко"

Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте парламента.

За такое решение проголосовали 267 депутатов, в частности фракция "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее".

Как сообщает ВВС, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время своего выступления в Верховной Раде фактически подтвердил, что эта инициатива касается Юрия Витренко.

По словам Корниенко, так парламент сможет "разблокировать процессы в Министерстве энергетики" и решать вопрос "когда Верховная Рада не может по каким-то причинам" назначить того или иного министра.

Это решение парламента поддержал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что было до этого

В Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова.

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