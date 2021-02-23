Коломойский утратил былое влияние и "прогнулся" под Зеленского: о чем говорит принятие закона "под Витренко"

Верховная Рада Украины во вторник, 23 февраля, на внеочередном заседании поддержала в целом законопроект о государственной службе, ранее ветированный президентом. В этот раз были поддержаны правки Владимира Зеленского, суть которых – расширение возможностей и.о. министра. Теперь министры с приставкой «и.о.» получают те же полномочия, что и полноценные, назначенные парламентом, главы ведомств. Суть всего происходящего – дать максимальные рычаги управления в руки и.о. министра энергетики Юрия Витренко, которого уже дважды «прокатили» в Раде. Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга высказал «Телеграфу» мнение, что сегодняшнее голосование говорит об узурпации власти.

«Результаты голосования говорят о лицемерии во фракции партии власти, - уверен Михаил Чаплыга. - Уже дважды депутаты отказывались назначить отдельно взятого Витренко министром. А за уравнивание полномочий и.о. министра и полноценного министра даже во фракции «Слуга народа» нашлось 226 голосов из общих 267 «за». Подбросили еще представители депутатских групп «За будущее и «Доверие», а также внефракционные».

Поддержку президентских правок группой Коломойского, которая ранее выступила против Витренко, эксперт считает доказательством, что олигарх утратил свое былое влияние. Не способен ни своих защитить, как было при «сдаче» Дубинского, ни своё отстоять.

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«Похоже, Коломойский больше - никто. И его публичный прогиб под президента лишь фиксирует его коленно-локтевую позицию», - отмечает Михаил Чаплыга.

Еще одним выводом после сегодняшнего голосования он считает возможность говорить об узурпации власти Офисом президента и подконтрольным ему Кабмином.

«Парламент фактически исключили из процедуры назначения исполнительной власти, - поясняет Михаил Чаплыга. - Разрушен конституционный принцип, по которому народ делегирует право принимать решения парламенту, а тот назначает исполнительную власть. Сегодня этот основополагающий принцип уничтожен. Теперь можно без Верховной Рады, волевым решением президента назначать любого человека и.о. министра, но действовать он будет, обладая всеми министерскими полномочиями».

По мнению эксперта, разрушены иллюзорные надежды народа на порядочных людей среди «слуг».

«Выглядит так, будто «слуги» понимают, что они на «Титанике», видят неуклонно приближающийся айсберг – и решают, что самое время грабить сейфы и занимать места у шлюпок, чтобы успеть сбежать», - резюмирует Михаил Чаплыга.

Напомним, что первое голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики прошло 17 декабря 2020 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, 21 декабря на срочном заседании правительства Витренко назначили на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение раскритиковал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Во второй раз, 28 января 2021 года, Витренко поддержали уже 204 депутата при необходимых 226.

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