"Мой пес Дюк": украинцев порадовали забавные ляпы в эфире "Єдиних новин" (видео)

Сеть в восторге от подборки забавных моментов

Как часто ляпы и другие курьезные случаи встречаются у ведущих в прямом эфире? Зрители, они есть! Вот, например, недавно во время телемарафона на телеканале "1+1" маленький щенок так испугался, что даже сходил в туалет прямо на стол ведущих.

Не редкость, когда во время выпусков некоторые могут и обматериться, и упасть со стула. Пользователь в TikTok под ником alyavasylieva собрала в видеоподборке забавные моменты ведущих и журналистов "Єдиних новин".

За два дня видео посмотрело 3,7 миллиона человек, собрало почти 400 тысяч лайков и 3,7 тысячи комментариев.

Ролик порадовал украинцев и мгновенно стал вирусным в соцсети.

Ранее "Телеграф" собрал подборку десятков лучших Интернет-приколов о котиках, Украине и российской оккупации — настроение на весь день гарантируем!