"Мой пес Дюк": украинцев порадовали забавные ляпы в эфире "Єдиних новин" (видео)
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Сеть в восторге от подборки забавных моментов
Как часто ляпы и другие курьезные случаи встречаются у ведущих в прямом эфире? Зрители, они есть! Вот, например, недавно во время телемарафона на телеканале "1+1" маленький щенок так испугался, что даже сходил в туалет прямо на стол ведущих.
Не редкость, когда во время выпусков некоторые могут и обматериться, и упасть со стула. Пользователь в TikTok под ником alyavasylieva собрала в видеоподборке забавные моменты ведущих и журналистов "Єдиних новин".
За два дня видео посмотрело 3,7 миллиона человек, собрало почти 400 тысяч лайков и 3,7 тысячи комментариев.
@alyavasylieva Ляпи в "Єдиних новинах" #ляпи #єдиніновини #гумор #сміємосьотженездаємось ♬ Funny Song - Cavendish Music
Ролик порадовал украинцев и мгновенно стал вирусным в соцсети.
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