В "Слузі народу" виправдали мільярдне фінансування телемарафону

Ціль марафону, на думку народної депутатки, консолідація

Єдиний телемарафон новин, який об'єднує низку українських каналів і викликає суперечливі думки в суспільстві нещодавно хотіли профінансувати в більшому об'ємі. Наявність такого спільного медіапростору наразі є доцільним і потребує фінасування, вважає лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

В інтерв'ю "Телеграфу" політикиня відзначила, що об'єднання телеканалів з 24 лютого було правильною позицією. Разом з тим, об'єдналася і Верховна Рада і всі "почали синхронізовано працювати". Ситуація не змінилася, тож марафон має існувати, вважає Шуляк.

Ситуація трохи змінилася останнім часом. "В Раді включився поправочний спам, торги за правки, за виступи за трибуною чи у марафоні", — розповідає Шуляк, додаючи, що після масованих обстрілів жовтня парламент знову сконсолідувався. Вона також відзначила, що відмова від єдиного телемарафону означає різновекторність думок: "це означає, що всі канали будуть транслювати різну позицію стосовно тої чи іншої події".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні запрацював новий канал "Ми Україна", який пов'язують з Офісом президента. Повне інтерв'ю голови "Слуги народу" читайте за посиланням: