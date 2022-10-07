Рада схвалила проект бюджету України-2023: є цікавий нюанс

Майже ніякі правки в залі не були затверджені

Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні. Як зазначається, розгляд у другому читанні планується також у жовтні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк. Він підкреслив, що "за" стверження держбюджету, який рохглядали кілька годин, проголосовував 251 народний депутат.

"Години дві розглядали правки. В результаті нічого не змінилося. Залишилося лише дві "балансові правки" (ті що прямо прописані у висновку Комітету): +2 млрд ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку — ред.); +446 млн соцзахисту дітей та сім’ї", — йдеться в повідомленні Железняка.

До того ж він зазначив, що збільшення фінансування телемарафону, яке планувалося раніше, не відбулося. Раніше виділення додаткових фінансів на це викликал хвилю невдоволення.

"У залі вдалося збити правку про збільшення фінансування "Марафону" на 1,4 млрд , також збили правку №230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю), №277 (додаткові права КМУ). Всі інші правки залишились як у рішенні Комітету і на добру волю Уряду", — написав Железняк.

Повідомлення Железняка

Раніше "Телеграф" розібрався, що саме закладено в державний бюджет на 2023 рік. Крім того, зазачено, як вплинула на бюджет інфляція і як зміняться виплати в соціальній сфері.