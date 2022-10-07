Рада одобрила проект бюджета Украины-2023: есть интересный нюанс

Практически никакие правки в зале не были утверждены

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении. Как говорится, рассмотрение во втором чтении планируется также в октябре.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что "за" утверждение рассматриваемого несколько часов госбюджета проголосовал 251 народный депутат.

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении Комитета): +2 млрд ГФРР (Государственный фонд регионального развития — ред.); +446 млн соцзащиты детей и семьи", — говорится в сообщении Железняка.

К тому же он отметил, что планировавшегося ранее финансирования телемарафона не произошло. Ранее выделение дополнительных финансов на это вызвало волну недовольства.

"В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования "Марафона" на 1,4 млрд., также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ). Все остальные правки остались как в решении Комитета и на благую волю Правительства", — написал Железняк.

Сообщение Железняка

Ранее "Телеграф" разобрался, что именно заложено в государственный бюджет на 2023 год. Кроме того, указано, как повлияла на бюджет инфляция и как изменятся выплаты в социальной сфере.