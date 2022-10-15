"Мій пес Дюк": українців повеселили кумедні ляпи в ефірі "Єдиних новин" (відео)

Мережа в захваті від добірки кумедних моментів

Як часто ляпи та інші курйозні випадки трапляються у ведучих в прямому ефірі? Глядачі, вони є! Ось, наприклад, нещодавно під час телемарафону на телеканалі "1+1" мале цуценя так злякалось, що аж сходило в туалет прямо на стіл ведучих.

Не рідкість, коли під час випусків дехто може і обматюкатись, і впасти зі стільця. Користувачка в TikTok під ніком alyavasylieva зібрала у відеодобірці кумедні моменти ведучих та журналістів "Єдиних новин".

За два дні відео подивилось 3,7 мільйона людей, зібрало майже 400 тисяч лайків та 3,7 тисячі коментарів.

Ролик повеселив українців та миттєво став вірусною в соцмережі.

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