"Мій пес Дюк": українців повеселили кумедні ляпи в ефірі "Єдиних новин" (відео)
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Мережа в захваті від добірки кумедних моментів
Як часто ляпи та інші курйозні випадки трапляються у ведучих в прямому ефірі? Глядачі, вони є! Ось, наприклад, нещодавно під час телемарафону на телеканалі "1+1" мале цуценя так злякалось, що аж сходило в туалет прямо на стіл ведучих.
Не рідкість, коли під час випусків дехто може і обматюкатись, і впасти зі стільця. Користувачка в TikTok під ніком alyavasylieva зібрала у відеодобірці кумедні моменти ведучих та журналістів "Єдиних новин".
За два дні відео подивилось 3,7 мільйона людей, зібрало майже 400 тисяч лайків та 3,7 тисячі коментарів.
@alyavasylieva Ляпи в "Єдиних новинах" #ляпи #єдиніновини #гумор #сміємосьотженездаємось ♬ Funny Song - Cavendish Music
Ролик повеселив українців та миттєво став вірусною в соцмережі.
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