В Україні запускають новий телеканал, афільований з Офісом президента

На каналі працюватимуть журналісти та ведучі закритих каналів Ріната Ахметова

У вівторок, 18 жовтня, запрацює новий телеканал "Ми Україна", створений колишніми працівниками каналів закритої ще влітку "Медіа групи Україна" Ріната Ахметова. Про це повідомляють джерела "Телеграфу".

Координатором проєкту виступає екскерівник "Новинної групи Україна" Юрій Сугак, а належить новий канал ТОВ "Ми Україна", офіційним власником якої є політичний експерт Міжнародного центру політичних досліджень Ігор Петренко.

Але, за інформацією джерел, цей канал пов’язують з Офісом президента, куратором його створення виступає заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Саме він свого часу курував оновлення телеканалу "Рада", про що писало наше видання.

"Канал хочуть майже одразу включити в об’єднаний телемарафон, були ідеї зробити його замість "Інтера", — каже один зі співрозмовників в медіасередовищі.

"Є ідея створити пул "своїх" або наближених каналів в марафоні, сам марафон від ОП курує міністр культури Олександр Ткаченко, він справляється з цим як колишній медійник",- розповідає один зі співрозмовників у Верховній Раді.

Інше джерело додає, що новий телеканал вже подав заявку на ліцензію на супутникове мовлення. "За рахунок інших каналів вони будуть мати національне покриття", — говорить джерело.

Канал вже має повноцінну студію, наразі там працює близько 200 співробітників. Переважно це журналісти та ведучі закритих каналів "Україна 24" та "Україна".

Як повідомлялось, влітку Рінат Ахметов закрив свій медіахолдинг, куди входили не тільки телеканали, а й друковані медіа, а всі ліцензії передав державі. Тоді говорили, що це сталось через "антиолігархічний закон", але, як кажуть джерела "Телеграфу", головна причина — нерентабельність цього бізнесу під час війни.

Варто зазначити, що Рінат Ахметов через війну втратив велику частку свого бізнесу, зокрема в Маріуполі. Також слід розуміти, що діяльність телеканалів в умовах Єдиного телемарафону є певною мірою обмеженою, що знижує їхню цінність для власників.