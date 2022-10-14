В Украине запускают новый телеканал, аффилированный с Офисом президента

На канале будут работать журналисты и ведущие закрытых каналов Рината Ахметова

Во вторник, 18 октября, заработает новый телеканал "Мы Украина", созданный бывшими работниками каналов закрытой еще летом "Медиа группы Украина" Рината Ахметова. Об этом сообщают источники "Телеграфа".

Координатором проекта выступает экс-руководитель "Новостной группы Украины" Юрий Сугак, а принадлежит новый канал ООО "Мы Украина", официальным владельцем которой является политический эксперт Международного центра политических исследований Игорь Петренко.

Но, по информации источников, этот канал связывают с Офисом президента, куратором его создания выступает замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Именно он в свое время курировал обновление телеканала "Рада", о чем писало наше издание.

"Канал хотят почти сразу включить в объединенный телемарафон, были идеи сделать его вместо "Интера", — говорит один из собеседников в медиасреде.

"Есть идея создать пул "своих" или приближенных каналов в марафоне, сам марафон от ОП курирует министр культуры Александр Ткаченко, он справляется с этим как бывший медийщик", — рассказывает один из собеседников в Верховной Раде.

Другой источник добавляет, что новый телеканал уже подал заявку на лицензию на спутниковое вещание. "За счет других каналов они будут иметь национальное покрытие", — говорит источник.

У канала уже полноценная студия, сейчас там работает около 200 сотрудников. В основном это журналисты и ведущие закрытых каналов "Украина 24" и "Украина".

Как сообщалось, летом Ринат Ахметов закрыл свой медиахолдинг, в который входили не только телеканалы, но и печатные медиа, а все лицензии передал государству. Тогда говорили, что это произошло из-за "антиолигархического закона", но, как говорят источники "Телеграфа", главная причина — нерентабельность этого бизнеса во время войны.

Стоит отметить, что Ринат Ахметов из-за войны потерял большую часть своего бизнеса, в частности в Мариуполе. Также следует понимать, что деятельность телеканалов в условиях Единого телемарафона в определенной степени ограничена, что снижает их ценность для владельцев.