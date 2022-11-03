Швеция может передать Украине 12 САУ Archer: аналог "Богданы", благодаря которой освободили Змеиный

Archer разработан специально для передвижения по самой сложной местности

Швеция может поставить Украине необходимое оружие. Поэтому с высокой долей вероятности у украинских воинов вскоре появятся самоходные артиллерийские установки Archer или, как их еще называют, "лучники".

В рамках оборонной политики, которую Швеция согласовала, государство начнет активнее помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. То есть страна будет поставлять военную помощь, которая пригодится непосредственно на поле боя. Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал в интервью Dagens Nyheter.

Ранее состоялась встреча Пола Йонсона и министра обороны Украины Алексея Резникова. В ходе неё шведский чиновник пообещал со стороны Стокгольма активную военную помощь. Однако о каком конкретно вооружении шла речь, он не уточнил.

Вероятнее всего, Украина может получить САУ Archer. В конце августа экс-глава МИД Швеции Анн Линде сообщала, что вопрос о передаче именно этих самоходных артустановок прорабатывается.

Что известно о САУ Archer или "лучник"

Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer". Её отличительной особенностью является полная автоматизация процесса заряжания гаубицы во время стрельбы и как следствие сокращение расчёта орудия до 3-4 человек.

САУ Archer

Кабина экипажа имеет легкое бронирование, которое обеспечивает защиту расчету от оружия массового поражения.

"Лучник" был разработан специально для передвижения по самой сложной местности. При этом его скорость движения может достигать 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая "Экскалибур".

"Это одна из самых продвинутых артиллерийских систем в мире… Экипаж касается боеприпасов только при их загрузке в машину, после чего все делает автоматика. Загрузив боекомплект в 21 единицу, машина полностью готова к боевому использованию", — сказал Рябух.

САУ Archer также можно сравнить с гаубицей "Богдана", благодаря которой удалось освободить остров Змеиный.

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