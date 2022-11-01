Война — день 251: в Украине веерные отключения света, ВСУ освобождают Луганщину

Оперативно о главном 1 ноября

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину длится уже 251 день. Украина постепенно восстанавливается после очередного массированного ракетного обстрела россиян, совершенного накануне, однако повреждения энергетической инфраструктуры вынуждают власти и энергетиков продолжать веерные отключения по всей стране. Тем временем ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами на Донбассе и в общем освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Уже 12 стран согласились помочь Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы речь идет об Израиле, Испании, Италии, Литве, Германии, Северной Македонии, Польше, Республике Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции.

00:00 Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Чехии Яна Чернохова обсудили ситуацию на фронте, а также поставки вооружения и техники. "На повестке: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", — сообщил Резников.

Напомним, данные за 29 октября доступны в материале: "Война — день 248: ВСУ снизили темпы продвижения, а оккупанты готовятся к обороне в крупных городах".

С информацией за 30 октября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ рф от "зерновой сделки".

О том, что происходило 31 октября, читайте в сводке: "Война — день 250: россия нанесла новый массированный удар, в Украине аварийные отключения света".