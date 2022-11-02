Война — день 252: тяжелые бои на Донбассе, коллаборанты сбежали из Херсона

Оперативно о главном 2 ноября

Полномасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается уже 252 дня. Украина постепенно восстанавливает энергоснабжение, порушенное российскими ударами по инфраструктуре. На фронте оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил украинской обороны на отдельных направлениях, а также обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты вновь запустили иранские дроны по Украине. О работе ПВО сообщали в Полтавской и Днепропетровской областях, звуки "мопедов" слышали и в Черкасской области.

00:00 Для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность снабжения электричеством. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений, сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, данные за 30 октября доступны в материале: "Война — день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ рф от "зерновой сделки".

С информацией за 31 октября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 250: россия нанесла новый массированный удар, в Украине аварийные отключения света".

О том, что происходило 1 ноября, читайте в сводке: "Война — день 251: в Украине веерные отключения света, ВСУ освобождают Луганщину".